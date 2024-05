La 35ma giornata di campionato della stagione di Serie A 2023/2014 avrebbe dovuto essere sulla carta una marcia trionfale dei neo campioni d’Italia dell’Inter contro la squadra di casa in crisi profonda.

Niente di tutto questo, il Sassuolo trova il vantaggio al 19’ con una conclusione di Laurientè che batte Audero e poi non molto altro se non un paio di brividi a causa del più temuto di tutti, Lautaro Martinez.

I ragazzi di Ballardini sono apparsi più concentrati del solito in fase difensiva contro una Inter che ha di certo fatto a meno di molte sue prime scelte mandando in campo tra gli altri Klaassen, le cui presenze si contano sulle dita di una mano ad esempio.

Nulla di nuovo per una squadra, l’Inter che al campionato non ha più niente da chiedere avendolo vinto nel derby con cinque giornate di anticipo. Una assoluta scossa invece per i neroverdi che grazie alla seconda vittoria in stagione contro la squadra di Simone Inzaghi, raggiungono momentaneamente l’Udinese e possono dirsi “ancora vivi” in questo finale salvezza.