Mercoledì 8 maggio alle ore 17.15 l’Immagine della Beata Vergine di San Luca verrà portata processionalmente dalla Cattedrale alla Basilica di San Petronio, e poi alle ore 18.00 uscirà sul sagrato in Piazza Maggiore per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi impartita dall’Arcivescovo Card. Matteo Zuppi. Seguirà il ricordo, insieme al Sindaco di Bologna e della Città Metropolitana, Matteo Lepore, dei lavoratori vittime dell’esplosione alla Centrale idroelettrica di Bargi, e sono stati invitati i familiari e i Sindaci dei Comuni di residenza. Successivamente l’Immagine sarà portata sul Crescentone, al centro di Piazza Maggiore, per ricevere l’omaggio dei bambini e dei ragazzi.

«Per iniziativa congiunta dell’Arcivescovo e del Sindaco della Città Metropolitana – afferma Mons. Giovanni Silvagni, Vicario Generale per l’Amministrazione – verranno ricordati i sette lavoratori che hanno perso la vita nell’incidente alla Centrale idroelettrica di Bargi lo scorso 9 aprile. Tutta la comunità religiosa e civile bolognese desidera esprimere vicinanza e solidarietà a quanti sono stati colpiti dalla tragedia, ma anche gratitudine a chi si è adoperato per prestare soccorso ai feriti e conforto ai familiari dei defunti. Porteremo tutto questo a Maria, che sempre accoglie e comprende, soprattutto quando il dramma della morte ingiusta e improvvisa ci ricorda quanto la vita sia fragile e preziosa».

Giovedì 9, Solennità della Beata Vergine di San Luca, alle ore 10.00 nella Cripta della Cattedrale si svolgerà il ritiro del clero diocesano, riservato a sacerdoti e diaconi, predicato da Mons. Roberto Repole, Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa. Alle ore 11.15 in San Pietro l’Arcivescovo presiederà la Messa col presbiterio ricordando gli anniversari di ordinazione sacerdotale.

