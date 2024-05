La scorsa notte, i Carabinieri di Castelvetro, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad un furgone. Dopo aver identificato il conducente, un albanese 29enne con precedenti penali e già sottrattosi ad un ordine di espulsione dal territorio dello Stato emesso nel dicembre 2023, i militari hanno approfondito le verifiche sui documenti di circolazione del furgone, appurando che lo stesso risultava rubato da una ditta del bolognese.

A bordo del mezzo venivano peraltro rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, grimaldelli e guanti in lattice. Il 29enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. Nei suoi confronti sono state inoltre avviate le procedure amministrative propedeutiche all’espulsione.