Si incontrano narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità e politica nello spettacolo dell’attore, cabarettista e conduttore televisivo Enrico Bertolino, che torna al Teatro Celebrazioni di Bologna, mercoledì 15 maggio alle 21.00, con il suo Instant Theatre. Signore e Signori, si chiude!.

Dopo il grande successo di critica e pubblico, il format teatrale – creato assieme a Luca Bottura e con la regia di Massimo Navone, e che per anni ha dato vita a scenari sempre diversi, in particolar modo legati all’attualità e ai temi caldi del momento (elezioni, referendum, pandemie) – come suggerisce lo stesso sottotitolo, giunge ora al suo capitolo finale.

In scena Bertolino nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, che racconta i paradossi e le contraddizioni della realtà, spaziando dalla cronaca alla politica e sino all’osservazione dei nuovi fenomeni sociali, con riferimenti alla storia passata e recente. Ad accompagnare il suo racconto, con sonorità suggestive e rivisitazioni in chiave ironica di motivi famosi, tre musicisti polistrumentisti: Tiziano Cannas Aghedu (pianoforte), Roberto Antonio Di Bitonto (batteria e fiati) – che hanno scritto anche le musiche dello spettacolo – e Raffaele Kohler (tromba). I video sono di Enrico Bettella.

