Matteo Bussola, Marina Gellona, Carlotta Cubeddu, Enrico Marigonda e Luca Bianchini: sono alcuni degli scrittori e autori protagonisti di “Ready To Read – Maranello Legge”, la rassegna dedicata ai libri e alla passione per la lettura in programma dal 17 al 19 maggio a Maranello. Un progetto a cura di Tilt Associazione realizzato con il Comune di Maranello e il sostegno della Fondazione di Modena: tre giorni di eventi, incontri e laboratori per tutti, dai bambini ai ragazzi, dai genitori agli insegnanti. Diversi gli appuntamenti rivolti alle scuole del territorio, mentre per il pubblico sono in programma cinque eventi.

Si parte venerdì 17 alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari con l’incontro con Matteo Bussola. Scrittore poliedrico ed eclettico, Matteo Bussola si racconterà al pubblico: classe 1971, veronese, laureato in architettura a Venezia, artisticamente nasce come fumettista, conduttore radiofonico e scrittore, esordisce nel mondo dell’arte e della comunicazione attraverso i fumetti e i ‘web comic’. Nel 2016 esce il suo primo libro ‘Notti in bianco, baci a colazione’, che diventa subito un best seller, tradotto in diversi Paesi tra Europa e Usa. L’evento è aperto a tutti, con prenotazioni su Eventbrite.

Sabato 18 maggio una giornata insieme a Marina Gellona, giornalista, laureata in Filosofia e diplomata alla Scuola Holden, dove insegna da molti anni. Al mattino dalle 10 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 alle 18 sarà nella Sala Consiliare del Municipio per il laboratorio di scrittura creativa “Dal piacere di leggere al desiderio di scrivere”, una full immersion in uno spazio dedicato all’esplorazione della connessione tra l’esperienza piacevole e intima della lettura e l’attrazione per la scrittura come forma riflessiva, creativa e comunicativa. Una giornata in cui partendo dalle proprie letture preferite, Marina Gellona esplorerà le possibilità di scrittura narrativa, autobiografica o d’invenzione, che nascono dalle letture condivise e che possono fiorire seguendo tracce e proposte creative (evento aperto a tutti, prenotazioni su Eventbrite). Sabato 18 il programma prosegue alle 17 alla Biblioteca Mabic con “Social-Mente”, incontro-laboratorio con Carlotta Cubeddu, formatrice e redattrice tra i fondatori dell’associazione onlus Scioglilibro, che offrirà spunti per dialogare con le ragazze e i ragazzi creando un contesto che integri crescita, tecnologia e psicologia (evento per genitori, insegnanti, educatori, ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Domenica 19 due eventi all’aperto, nel verde del Parco Ferrari (in caso di maltempo al Mabic): alle 15 “Un romanzo a fumetti” con il fumettista Enrico Marigonda, per avvicinare alla lettura autonoma i bambini e scoprire il piacere di leggere (evento per bambini e bambine 3-6 anni, ingresso libero fino ad esaurimento posti); alle 17 l’incontro con Luca Bianchini: scrittore e conduttore radiofonico italiano, ha lavorato con Fiorello, oggi conduce Colazione da Tiffany su Rai Radio2 ed è autore di commedie gialle (evento aperto a tutti, ingresso libero fino ad esaurimento posti).