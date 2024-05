Mercoledì 8 maggio si è tenuto al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia il concerto “INSIEME” con Antonella Lo Coco, Giampaolo Costi e la partecipazione straordinaria dei Nomadi oltre a diversi artisti appartenenti al panorama musicale italiano.

Il ricavato di questo concerto di beneficenza è stato devoluto all’Associazione Progetto Pulcino che dal 2008 raccoglie fondi per l’acquisto di macchinari ed attrezzature all’avanguardia e per il sovvenzionamento di corsi di aggiornamento e formazione a favore della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova della nostra città.

Grazie allo straordinario successo riscosso dall’evento, che ha registrato la vendita di quasi tutti i biglietti, e il sostegno di numerosi donatori, Alessandra Davoli, Presidente di Progetto Pulcino, ha presentato al pubblico in sala l’apparecchiatura per la gestione dell’ipotermia terapeutica – del valore di €30.500 – che è già stata acquistata e che verrà donata al Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretto dal dr. Giancarlo Gargano.

Questo dispositivo è uno strumento indispensabile per la gestione mirata della temperatura corporea nei piccoli pazienti. Fino a pochi anni fa non esisteva alcuna opzione terapeutica per le condizioni di asfissia perinatale, se non quella di assistere il neonato al momento della nascita con una pronta rianimazione. Negli ultimi decenni è stato introdotto nella pratica clinica – e diffuso in tutto il mondo – un trattamento specifico, noto appunto come ipotermia terapeutica che consiste nel mantenere il neonato a rischio di encefalopatia ipossico-ischemica a temperature di 33.5-34°C per 72 ore. L’introduzione di questa procedura avviata entro le prime 6 ore di vita ha rivoluzionato la prognosi dei neonati affetti da encefalia ipossico-ischemica. Questo nuovo macchinario consentirà un monitoraggio attento e continuo della temperatura attraverso meccanismi di servo-controllo più precisi, introducendo sistemi di contenimento molto più confortevoli ed attenuando gli effetti collaterali con un miglioramento della qualità dell’assistenza.

L’asfissia rappresenta ancora oggi una delle principali cause di mortalità neonatale e di esiti neurologici a distanza spesso invalidanti. L’incidenza di asfissia alla nascita è tutt’altro che irrilevante collocandosi tra 3-4 casi ogni 1000 nati. L’asfissia perinatale, ossia l’insieme delle condizioni che conducono a ipossigenazione del feto o del neonato prima, durante o dopo il parto, può determinare l’insorgenza di encefalopatia ipossico-ischemica (EII), una severa sindrome neurologica tipica del neonato a termine.

Alessandra Davoli e il direttivo desiderano ringraziare per la fiducia ed il sostegno tutti gli spettatori che hanno acquistato i biglietti del concerto, gli artisti che sono saliti sul palco, i numerosi donatori, il Comune, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, la Fondazione I Teatri, i vigili del fuoco, Antonella Lo Coco e Giampaolo Costi che è stato l’ideatore e l’organizzatore di questo concerto e che, con grande slancio ed entusiasmo, ha pensato di coinvolgere in questa iniziativa Progetto Pulcino.

L’evento si è tenuto in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia e con il Patrocinio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ed è stato possibile anche grazie al prezioso sostegno di: Credem Banca, Avvera Gruppo Credem, Farmacie Comunali Riunite, Autogepy Concessionaria Jeep, Hyundai, Subaru, Dodge Ram, W.F. s.r.l., KALKI Import-Export s.r.l., F.A.T.A. s.r.l

Un sentito ringraziamento per il loro contribuito a: W.F. s.r.l., KALKI Import-Export s.r.l., F.A.T.A. s.r.l, So.Co.a Immobiliare, B.D.L. Stampaggio materie plastiche, Gregorio Villirillo Costruzioni, C.M.G. Costruzioni Meccaniche Generali, Officina Grafica, Vetreria Tribuiani, System Tre Automazioni Industriali, Pittori Cabassi, Autoscuola Gatti, Panificio Reggiano, Furlotti Assicurazioni, Pack Service Parma srl e All Glass S.r.l.

Progetto Pulcino – che opera a stretto contatto con il personale medico ed infermieristico – crede fermamente nella sanità pubblica e si impegna al massimo delle sue possibilità affinché questa possa raggiungere traguardi di eccellenza e, attraverso la realizzazione degli obiettivi prefissati, guarda al futuro poiché il sostegno alla maternità e all’infanzia fragile non si limita al solo periodo di ricovero neonatale ma va oltre.

Per informazioni: www.progettopulcino.org – www.facebook.com/ProgettoPulcinoOnlus – www.instagram.com/progetto_pulcino_onlus/