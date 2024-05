Si è aperta ieri la seconda edizione della Uniser Teacher Week, un corso di formazione per insegnanti delle scuole secondarie incentrato sull’internazionalizzazione e sulla progettazione Erasmus. Dall’8 al 10 maggio, oltre 100 docenti provenienti da tutta Europa sono coinvolti in un processo di apprendimento collaborativo che prevede workshop, attività interattive, visite studio, oltre ad incontri con speaker internazionali e altri professionisti del settore.

L’evento è ideato da Uniser, una cooperativa sociale che dal 1998 supporta scuole ed enti di formazione nel loro processo di internazionalizzazione grazie a fondi europei, principalmente il programma Erasmus. Nata a Forlì, la cooperativa è ora attiva su Bologna, sul territorio della Romagna e ha sedi anche a Barcellona, Wroclaw e Belgrado. Nel 2023 ha contribuito all’invio all’estero di circa 2500 studenti e 300 docenti, grazie a un network di 40 destinazioni in oltre 20 paesi europei.

La collaborazione con Fondazione Golinelli, un ecosistema aperto, che integra in modo coerente le attività di educazione, formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, incubazione, accelerazione, venture capital, divulgazione e promozione delle scienze e delle arti, permette di massimizzare le opportunità di apprendimento attraverso una sinergia tra conoscenze accademiche e pratiche, soprattutto nell’ottica del tema di questa edizione della Uniser Teacher Week che è dedicata alle competenze internazionali nell’era digitale.

La scelta si inserisce nel più ampio contesto dell’Anno Europeo delle Competenze, che vuole incoraggiare investimenti nella formazione e nello sviluppo di competenze chiave, con l’obiettivo di coinvolgere istituzioni, stati, imprese e lavoratori per affrontare la mancanza di personale e promuovere la partecipazione attiva alla formazione continua, importante per adattarsi ai cambiamenti nel mondo del lavoro.

Per questo motivo, le tre giornate di formazione dal titolo International Skills in the Digital Era sono interamente dedicate all’aggiornamento delle competenze degli insegnanti, soprattutto quelle digitali, per supportarli nell’organizzare attività internazionali ed aiutarli ad adattarsi al mondo globalizzato che stanno preparando i loro studenti a affrontare.

Gli spazi dell’Opificio Golinelli diventano un vero e proprio laboratorio di idee dove i partecipanti approfondiscono l’accesso alle diverse tipologie di progetti Erasmus a partire dalle buone pratiche e casi di successo presentati dai colleghi.

L’iniziativa della Uniser Teacher Week si estende anche oltre gli spazi della fondazione bolognese grazie alle visite di studio previste nella giornata di oggi. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire importanti realtà del territorio come il Museo Ducati, il Malpighi La.B, la Cineteca di Bologna e il Museo Marconi, e partecipare a un percorso guidato della città, alla scoperta dei suoi luoghi storici, artistici e culturali più significativi.

Andrea Lombardi, CEO di Uniser: “In un’epoca di cambiamenti accelerati, guidati dalla tecnologia, la nostra sfida è quella di accompagnare le scuole verso la transizione alla digitalizzazione del mondo Erasmus. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza formativa Erasmus a ogni studente e insegnante. Per realizzare questo obiettivo, dobbiamo comprendere e abbracciare la rivoluzione digitale, facendo della tecnologia il nostro alleato in questa transizione”.

Antonio Danieli, Vicepresidente e Direttore Generale di Fondazione Golinelli: “Nelle sessioni ‘Teachers Voice’ e nei workshop organizzati da Fondazione Golinelli all’interno della Uniser Teacher Week si esaminano le più aggiornate ed innovative pratiche in tema di mobilità formativa, tecnologia e sostenibilità grazie ad attività interattive e collaborative. Il peer tutoring alla base delle attività, un approccio incentrato sullo scambio di conoscenze tra pari, rappresenta un’opportunità innovativa di aggregazione tra docenti provenienti da tutta Europa, il cui confronto, in un’ottica relazionale, lavorativa ed esperienziale, sarà fondamentale per trasformare gli stimoli proposti nel percorso in azioni concrete”.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Uniser Teacher Week