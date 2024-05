Proseguono gli appuntamenti del Festival Narrativo del Paesaggio, che nel fine settimana troviamo in Appennino con l’antica tradizione montanara di “andare a veglia”, accompagnati da Matteo Belli e dalla compagnia Ca’ Rossa. Venerdì alle 21 l’appuntamento è a Casa Magelli a Castel di Casio, mentre sabato ci si sposta a Prunarolo (Vergato). Prenotazione obbligatoria, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 tramite whatsapp: 3454725895 o email: francesca.marchi@unioneappennino.bo.it

Sabato alle 10 il Festival fa tappa a Casalecchio di Reno dove è in programma un trekking per ripercorrere alcuni dei luoghi protagonisti delle fotografie in mostra alla Casa della Conoscenza.

“In cammino tra zirudelle, stornelli, aneddoti e reading in Val di Zena” è il titolo del trekking in programma a Pianoro domenica alle 9, con partenza dalla frazione di Botteghino. Il percorso sarà accompagnato da intermezzi artistici di Sandra Sarti (recita di zirudelle), fino all’arrivo a Gorgognano. Alle 13.45 circa si assisterà alla performance teatrale a cura di Filippo Marchi e Alessia De Pasquale (Compagnia Teatrale Streben) dal titolo “Eravamo tranquilli. Memorie di un borgo di collina”, testi liberamente tratti da “Fili di memoria” di Giulia Poggiolini e testimonianze dirette. Prenotazione obbligatoria a: 0516529105 – 137 / servizio.cultura@comune.pianoro.bo.it

Sempre domenica il Festival raggiunge il territorio imolese con due appuntamenti: alle 11 a Dozza “Storie del Borgo: immagini e colori nei muri dipinti”, lettura e visita guidata al Muro Dipinto di Dozza, galleria d’arte a cielo aperto con affreschi e rilievi che dagli anni Sessanta adornano i muri delle case dozzesi. Info e prenotazioni: 380 1234309 / iat@comune.dozza.bo.it

Nel pomeriggio a Castel San Pietro Terme è in programma “I colori delle peonie”, camminata lungo un percorso sterrato sino a “PeoniamiA”, brand della azienda agricola “La Riniera”, specializzata nella coltivazione e nella produzione di fiori e piante di peonia. All’arrivo si terrà una visita guidata tra le peonie e a seguire performance artistica a tema. Info e prenotazioni: 051 6954 – 112 -159 – 150 / cultura@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Il Festival Narrativo del Paesaggio si propone di valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il programma completo è pubblicato sul sito festivalnarrativodelpaesaggio.it.

Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali, il Festival racconterà, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia dei territori metropolitani percorsi dalle Via degli Dei, Via della Lana e della Seta, Mater Dei, Flaminia minor, Via degli Etruschi, Piccola Cassia, Ciclovia del Sole, Ciclovia del Navile, Ciclovia del Santerno, cammino della Linea gotica e Via del Fantini.

Novità di quest’anno il Premio “Salvamore”, in memoria di Salvatore Morelli, alias @salvamore, che ha contribuito a raccontare il territorio con una particolare cura per i progetti della Provincia di Bologna, poi Città metropolitana. Giovani under 30 sono invitati a creare e presentare video che promuovano il territorio, in particolare i paesaggi rurali, proponendo anche nuovi luoghi e angoli nascosti. Il primo vincitore riceverà un premio in denaro di 800 euro e il secondo di 200 euro. I due vincitori saranno annunciati in occasione dell’evento finale del Festival, durante il quale verranno proiettati i video premiati. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro il 2 giugno 2024.

Per le persone iscritte è prevista nella seconda metà di giugno una lezione con Giulio Giunti, regista e direttore organizzativo del “Festival Mente Locale – Visioni sul territorio”, in cui si parlerà di come raccontare un territorio attraverso un video. Ulteriori indicazioni riguardanti la lezione saranno comunicate via email agli iscritti al Premio Salvamore.

Il coordinamento e la comunicazione del Festival sono stati affidati alla società ComunicaMente.