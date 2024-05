Domenica 12 maggio (ore 21:00) al Teatro Michelangelo di Modena, saliranno sul palco I Notturni con un concerto interamente dedicato a Fabrizio De André: Parole di Faber.

Parole di Faber è il grande concerto dal vivo interamente dedicato a Fabrizio De André, uno spettacolo indimenticabile in cui arrangiamenti fedeli alla musica di De André si uniscono a una voce incredibilmente vicina a quella del grande cantautore italiano. L’obiettivo principale dello spettacolo è quello di rendere omaggio allo straordinario talento di Fabrizio De André e della sua musica, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere l’immensa eredità del suo repertorio.

Il concerto, organizzato da un gruppo di professionisti esperti e appassionati, prevede l’esecuzione di tutti i grandi successi di De André, come “Bocca di Rosa”, “La Guerra di Piero”, “Andrea” e il “Pescatore”. Gli arrangiamenti utilizzati nello spettacolo sono fedeli alle versioni live e originali delle canzoni di Fabrizio De André, oltre alle versioni create in collaborazione con i PFM. Inoltre, per valorizzare al meglio la poesia e la musicalità delle sue canzoni, sono riproposti anche strumenti etnici o particolari che De André e i suoi collaboratori avevano utilizzato, come il Bouzuki, la fisarmonica, il flauto di pan e i sintetizzatori.

Anche l‘allestimento audio e luci è di altissima qualità e contribuisce a creare un’esperienza coinvolgente e intensa, in cui la voce e la musica si fondono in un abbraccio perfetto. La scelta delle luci e la loro interazione con la musica donano alla performance un’atmosfera magica e coinvolgente, che rende il concerto un’esperienza unica e indimenticabile.

I Notturni è la band che si esibisce nello spettacolo “Parole di Faber” dal 2022, emozionando il pubblico di tutta Italia. I musicisti, tutti diplomati al conservatorio, hanno svolto accurato lavoro di studio e ricerca per portare sul palco arrangiamenti fedelissimi dei più importanti spettacoli dal vivo di De André, inclusi i grandi live con la PFM.

Grazie a questi arrangiamenti e alla voce di Andrea Filippi, incredibilmente vicina a quella del grande cantautore italiano, lo spettacolo riesce a far rivivere al pubblico l’emozione di un concerto di Fabrizio De André.