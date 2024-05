L’Ass.S.De., Associazione Sostegno Demenze, propone per martedì 14 maggio alle ore 20.30 all’interno dell’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25) l’evento “Futuro anteriore”, serata di sensibilizzazione sui temi dei disturbi cognitivi.

Lo spettacolo teatrale, prodotto da Ferrara Off, si propone di immaginare prospettive alternative sulla terza età partendo dall’idea che una vecchiaia diversa è possibile. Introducono la Dott.ssa Daniela Gariselli dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, la Dott.ssa Barbara Manni, responsabile del Centro Disturbi cognitivi e demenze di Area Sud dell’Ausl di Modena, e Tonino Rovatti, Presidente dell’Associazione Sostegno Demenze. Saliranno sul palco Antonio Anzilotti De Nitto, Matilde Buzzoni, Gloria Giacopini e Matilde Vigna. Drammaturgia di Margherita Mauro, regia di Giulio Costa. Ingresso libero e gratuito.

Scopo della serata è quello di sensibilizzare e favorire l’inclusione di chi soffre di disturbi cognitivi e promuovere attenzioni verso chi li supporta, alleggerendo il peso di familiari e caregiver che vivono al fianco di chi ha queste fragilità.

L’evento sarà l’occasione per celebrare il percorso iniziato nel 2019 a Formigine, divenuta città pilota all’interno dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico come Dementia Friendly Community (DFC). L’attività ha portato all’apertura dell’Officina della Memoria nel 2021 e successivamente sono diventate DFC anche Sassuolo, Maranello e Fiorano Modenese. Un momento di incontro e confronto per mostrare questa contaminazione positiva e dare voce a questo cammino di sensibilizzazione della popolazione. In questi territori si lavorerà per attivare nuove iniziative per promuovere sani stili di vita e ritardare l’insorgenza di sintomi gravi.

Lo spettacolo è organizzato da Ass.S.De. e sostenuto da Associazione Lions Club Formigine Avia Pervia Maranello, Alcar Uno e Proteo Engineering Group.