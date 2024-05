I Carabinieri della Stazione Casalecchio di Reno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 39enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dal Tribunale Ordinario di Bologna Sez. dei Giudici per le Indagini Preliminari, nasce dalla querela una donna, la quale agli inizi di febbraio, si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l’ex marito con il quale era stata sposata dal 2006 al 2014. La donna in sede di denuncia, ha dichiarato ai Carabinieri, che in diverse circostanze aveva subito delle condotte vessatorie e violente da parte dell’uomo, a causa di una gelosia morbosa e dall’abuso di sostanze stupefacenti da parte di quest’ultimo. Tuttavia nel 2017 la donna ha ripreso la convivenza con l’uomo, ma dopo poco tempo la situazione è diventata di nuovo insostenibile da parte della donna, tanto da causarle uno stato d’animo di profonda preoccupazione per se stessa. Inoltre, dopo l’ennesimo litigio con l’ex marito, sempre dettato dall’abuso di sostanze stupefacenti, la donna è stata costretta ad allontanarsi dalla propria abitazione ma al rientro ha trovato l’appartamento in completo disordine con diversi mobili danneggiati. Alla luce di ciò, rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.

I Carabinieri della Stazione di Pianoro, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa e dai luoghi frequentati dalla stessa, obbligo di presentazione alla P.G e divieto di dimora, nei confronti di un 47enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, accusato del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Il provvedimento, richiesto dal Tribunale Ordinario di Bologna Sez. dei Giudici per le Indagini Preliminari nasce dalla querela di una donna la quale si è rivolta alle Forze dell’Ordine per denunciare l’ex marito a seguito dei continui comportamenti molesti da parte di quest’ultimo. Nella fattispecie, nel 2023 la donna ha riferito ai militari di aver scoperto che l’ex marito faceva abuso di sostanze stupefacenti e per tale motivo aveva deciso di interrompere la loro relazione. Tale decisone però, ha causato nel 47enne, una reazione violenta e aggressiva nei confronti della ex moglie, spesso anche alla presenza dei figli minori. Nel febbraio scorso la donna ha presentato ulteriore querela, ed ha dichiarato che l’ex marito si è presentato presso la propria abitazione invenendo contro la stessa con calci e pugni, ancora una volta in presenza dei figli minori. In un’altra circostanza, mentre la donna si era recata da un’amica per prendere uno dei suoi figli, ha notato l’ex marito che la seguiva per poi bloccarla chiedendole se avesse un’altra relazione prendendole con la forza il cellulare per controllare eventuali messaggi. Appurato ciò, i Carabinieri hanno notificato al 47enne il decreto emesso dal Tribunale.