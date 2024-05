Si apre martedì 14 maggio 2024 alle 20.30 l’Altro Suono festival con Irene Grandi impegnata nel suo spettacolo Io in Blues presentato dalla manifestazione nel contesto del programma Suoni dal Sud.

La cantante sarà al Teatro Comunale di Modena accompagnata da una formazione con Max Frignani alla chitarra, Piero Spitilli al basso, Fabrizio Morganti alla batteria e Gianluca Tagliavini all’organo hammond. Il concerto rende omaggio ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e nazionali che hanno reso grande il blues e le sue tante derivazioni, dal soul, al rap, al jazz, al rock, al funk. Un concerto emozionante, fatto di canzoni internazionali e italiane che spaziano dagli anni ‘60 agli anni ‘90 con brani di Etta James, Otis Redding, Pino Daniele, Battisti, Mina e molti altri a fianco di grandi successi originali come Bruci la città, Bum Bum, La tua ragazza sempre proposti in nuovi arrangiamenti. È stato il primo progetto della cantante dopo l’anno di pausa della pandemia. Un ritorno alle origini e alla sua formazione musicale e vocale che l’ha entusiasmata e che ha incontrato il favore del pubblico e della critica.

Irene Grandi è una delle più importanti cantanti italiane. Nel corso di una carriera che l’ha resa celebre in tutto il mondo, ha venduto circa cinque milioni di dischi, premiati in Italia con un disco di diamante, nove dischi di platino e quattro dischi d’oro e posizionando nelle top-ten delle classifiche italiane nove album e otto singoli. Ha partecipato sei volte al Festival di Sanremo, raggiungendo il secondo posto nel 2000 con il brano La tua ragazza sempre. Ha preso parte a sei edizioni del Festivalbar. Nel 2009 ha vinto un Wind Music Award e nel 2011 un Sanremo Hit Award.

Ha attraversato diversi generi musicali, tra cui rap, pop, soul, blues, rock e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando spesso con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Pino Daniele e Vasco Rossi, Bobo Rondelli, fino ad Elio e le Storie Tese, Stefano Bollani e Tiziano Ferro, cui la cantante toscana ha scritto un brano contenuto nell’album L’amore è una cosa semplice (2011).

Fra i progetti più recenti, il 2020 ha visto una sua nuova partecipazione al Festival di Sanremo con Finalmente io brano scritto da Vasco e Curreri, inserito in una seconda edizione dell’album Grandissimo. Sempre nel 2020 è uscito un doppio vinile live Lasciami andare in edizione limitata del concerto al teatro Verdi di Firenze in cui Irene Grandi ha festeggiato i 25 anni di carriera nella sua città. Irene Grandi è stata premiata da Radio Rai Live e dal Mei (meeting delle etichette indipendenti) chiudendo la rinomata rassegna a Faenza nel 2021. Nel 2023 è uscito Io in Blues, nella ristampa di un doppio album in vinile, in edizione limitata e numerata, e il nuovo singolo E poi mentre a Tones Teatro Natura è andata in scena la prima assoluta di The Witches Seed, opera immersiva con musiche di Stewart Copeland, con Irene protagonista.

Biglietti €30 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.