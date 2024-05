In evidente stato di alterazione psicofisica correlata all’abuso di alcol, aveva causato un leggero sinistro stradale in via della Pace di Correggio, nei pressi di un’area di servizio. Giungevano sul posto i militari della stazione di Bagnolo in Piano che, al loro arrivo trovavano anche una pattuglia della Polizia locale di Correggio, i cui agenti riferivano ai militari che stavano cercando a fatica di identificare l’uomo.

All’atto del controllo, quest’ultimo si rifiutava dapprima di fornire le proprie generalità e successivamente si scagliava contro i militari con violenza, sferrando calci e pugni, proferendo a tutti epiteti e minacce di ogni genere fino a quando gli operanti riuscivano a vincere la resistenza e ad ammanettarlo, ma solo con l’utilizzo dello spray in dotazione. Uno dei militari a seguito della condotta violenta, riportava la frattura di un dito con una prognosi di 30 giorni. Con le accuse di resistenza, lesioni personali, e oltraggio a Pubblico Ufficiale i Carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno quindi denunciato un 41enne di Correggio.

L’origine dei fatti l’11 maggio scorso, quando intorno alle 19,00 una pattuglia della stazione di Bagnolo in Piano interveniva in via della Pace di Correggio in ausilio alla polizia municipale, in quanto era stata segnalata la presenza di un uomo ubriaco che aveva causato un piccolo sinistro stradale e si rifiutava di fornire le proprie generalità. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.