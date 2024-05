Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria “Monte Mario”, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Sasso Marconi nord sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, si consiglia di percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.

Si precisa che saranno regolarmente aperte la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna e l’area di servizio “Cantagallo est”.

****

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sullo svincolo Quadrifoglio della Diramazione per Ravenna, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna e da Ferrara, il ramo di allacciamento che dalla SS16 Adriatica immette sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto; sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna; sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

****

Sulla D14 Diramazione Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini.

Sempre sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 14 e mercoledì 15 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo, verso la A14 Bologna-Taranto.

L’area di servizio “Sant’Eufemia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 e rientrare sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

****

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 13, alle 6:00 di martedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3-Via Marconi, SS64 Ferrarese e la Tangenziale di Bologna, per rientrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la viabilità ordinaria: Tangenziale ovest di Ferrara, SS723 via Modena, via Eridano, SP19 e rientrare in A13 alla stazione di Ferrara nord.

****

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Imola, secondo il seguente programma: nelle tre notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in entrata e in uscita; dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Fiera, sulla stessa A14, o di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

Per consentire lavori di installazione delle spie di rilevamento della velocità, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Mentre per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Valle del Rubicone o di Cesena nord.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 6:00 di venerdì 17 maggio, sarà chiusa la stazione di Rimini sud, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rimini nord o di Riccione.

****

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, lo svincolo 4 bis sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto, per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emila Ponente, via Ducati, viale De Gasperi, viale Togliatti, via Prati di Caprara, viale Sabena, via Manzi, via Marco Polo, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per la chiusura dello svincolo 4 bis, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame; in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 4 via del Triumvirato.