A pochi giorni dai festeggiamenti per la Festa dell’Europa, il Comune di Formigine promuove, in collaborazione con le altre città partner europee, la partecipazione all’edizione 2024 dell’Eurocamp. Il meeting, che annualmente fa incontrare i giovani provenienti dalle città gemelle di Saumur (Formigine, Verden, Havelberg e Warwick), quest’anno si terrà a Verden, in Germania, dal 20 luglio al 2 agosto 2024. L’opportunità è destinata a 4 giovani formiginesi di età compresa tra 16 e 21 anni che si uniranno ai ragazzi provenienti dalle altre città, per un totale di 20 partecipanti coinvolti.

L’esperienza, in questo caso, permetterà ai giovani di realizzare un progetto di attività artistiche e creative per il rinnovamento del percorso fitness all’interno della foresta cittadina. I partecipanti, inoltre, avranno l’occasione di visitare i maggiori luoghi di interesse del posto e fare escursioni, attività sportive e giochi.

Tutte le spese di vitto, alloggio, attività e visite guidate sono a carico della città ospitante. L’alloggio è previsto in camere quadruple presso il “Forum youth conference center” situato nei pressi del centro storico e della foresta di Verden. I pasti saranno preparati nella cucina comune all’interno dell’edificio. I partecipanti dovranno sostenere solo le spese di viaggio andata e ritorno ed eventuali spese personali.

Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo presente sul Sito internet istituzionale, presso Hub in Villa e presso lo Sportello del Cittadino, e consegnarlo entro il 6 giugno 2024 allo Sportello del Cittadino. In alternativa è possibile inviare la domanda scansionata con gli allegati all’indirizzo e-mail ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it. La selezione dei candidati avverrà sulla base di un colloquio motivazionale in programma il 10 giugno alle ore 15 nella sala conferenze degli uffici comunali. Maggiori informazioni: ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it – 059 416149.