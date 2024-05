Dalle 15 e fino alle 16.15 operazioni sospese all’Aeroporto Marconi di Bologna per un allarme sicurezza. In un bagaglio sembrava esserci una pistola, ma nel bagaglio a seguito del controllo non è stata rinvenuta nessuna arma.

Il falso positivo sembra sia stato causato da un nuovo macchinario.

Secondo la Questura 9 i voli cancellati, 11 dirottati su altri scali e per altri 18 almeno un paio d’ore di ritardo.