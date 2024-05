Una Multistrada V4 Pikes Peak, personalizzata attraverso il progetto Ducati Unica, arricchisce ulteriormente il “Playground” di Massimo Bottura, patron di Osteria Francescana, ristorante premiato per ben due volte al primo posto della classifica “The World’s 50 Best Restaurants”.

Dal legame creativo e valoriale che da anni unisce Ducati e lo chef di fama mondiale e grande appassionato di motori nasce un nuovo gioiello motociclistico. Multistrada V4 Pikes Peak Desert; questo è il nome dell’opera nata dal connubio tra la visione artistica dello chef Bottura e la cura del dettaglio di Ducati . La moto appartiene al programma di personalizzazione Ducati Unica: lanciato dalla Casa di Borgo Panigale a gennaio 2022, questo programma consente ai Ducatisti di realizzare la moto dei propri sogni, interagendo direttamente con i designer del Centro Stile Ducati e accedendo a materiali pregiati, finiture esclusive e colori speciali.

La Multistrada V4 Pikes Peak Desert è stata progettata dal punto di vista estetico con un lavoro minuzioso sulla verniciatura che le conferisce un aspetto inconfondibile, come se la moto fosse appena uscita da un’avventura nel deserto. Questo colpo d’occhio unico è ottenuto attraverso l’utilizzo di un particolare tipo di vernice “effetto sabbia” che è stato applicato a diverse parti della moto, tra cui le ali, i paramani, il parafango e i cerchi. Anche altri elementi sono stati ridefiniti per rendere la Pikes Peak Desert ancora più elegante: la sella in Alcantara richiama le tonalità principali della moto, così come un lavoro di fino è stato fatto sulle pinze freno, sul carter motore, sulla molla ammortizzatore e sullo scarico, dotato di un silenziatore speciale Akrapovič realizzato appositamente per questo modello.

In questa versione Ducati Unica la Multistrada V4 Pikes Peak Desert adotta i paramani e il maniglione della Multistrada V4 RS ed è impreziosita da alcuni dettagli dedicati alla carriera dello chef , come l’iconica firma di Massimo Bottura sulla sella e le celebri tre stelle Michelin che dal 2011 accompagnano l’esperienza culinaria di Osteria Francescana, alle quali si è aggiunta la “Stella Verde”, che premia i ristoranti particolarmente impegnati in una cucina sostenibile.

“Ci sono le moto, e poi ci sono le Ducati”. Questo il pensiero di Bottura espresso all’interno dell’ultimo libro dello chef dal titolo “Slow Food, Fast Cars”, scritto a quattro mani con la moglie Lara Gilmore. Una frase che racchiude l’essenza di un rapporto spontaneo e autentico che ha reso negli anni Bottura un vero e proprio ambassador del brand Ducati. Una collaborazione di successo, guidata dalla passione, che ora si è arricchita di un nuovo, affascinante, capitolo.