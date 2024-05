Nella giornata di martedì 14 maggio una delegazione giapponese si è recata in visita a Palagano, nell’ambito di un tour sul territorio nazionale di ricerca e conoscenza di prodotti enogastronomici del nostro Paese. In particolare, dei quattro cittadini giapponesi in visita, due sono chef titolari di ristoranti che offrono menù italiani.

Nel corso della visita hanno fatto tappa al salumificio Val Dragone, alla cooperativa casearia Savoniero Susano ed all’acetaia di Dario Bertoni a Costrignano, in un itinerario di conoscenza e degustazione dei prodotti del territorio modenese e montano, legati alla tradizione e alla qualità dell’offerta gastronomica della provincia di Modena.

Inoltre, durante il soggiorno, che si è concluso nella serata di martedì 14 maggio per poi proseguire verso Toscana e Umbria, hanno reso omaggio alle vittime della strage di Monchio, Susano e Costrignano (la rappresaglia compiuta dalle truppe naziste nel 1944 contro la costituzione delle prime brigate partigiane sull’appennino modenese, con l’uccisione di 136 persone) con un momento di raccoglimento alla “buca di Susano”.