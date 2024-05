Bologna e Ferrara proseguono sulla via dell’idrogeno. Un nuovo importante accordo è stato siglato in questi giorni da Tper per la progettazione, fornitura e posa in opera degli impianti destinati alla flotta ad idrogeno che entrerà in servizio nei due bacini entro il 2026. Tper ha conferito incarico a TPH2 scarl, società consortile partecipata dalla stessa Tper e da HGeneration srl (Gruppo Wolftank) per la realizzazione delle infrastrutture di Bologna – Due Madonne e Ferrara per un valore di 15,5 milioni di euro. Un primo contratto parziale era già stato assegnato nel giugno 2023.

Con il nuovo conferimento Wolftank progetterà, costruirà ed avvierà tali impianti altamente tecnologici grazie alle proprie competenze e soluzioni.

A regime saranno quattro gli impianti (3 a Bologna ed uno a Ferrara) destinati al rifornimento e, in parte, alla produzione di idrogeno gestiti direttamente da Tper.

Prosegue infine l’iter per i restanti impianti attraverso la definizione di piani di fattibilità tecnico-economica e il completamento dell’iter autorizzativo.

Gli interventi complessivi sono coperti da finanziamenti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PSNMS (Piano strategico Nazionale Mobilità Sostenibile) e da risorse in autofinanziamento da TPER.

Wolftank continua, quindi, a supportare lo sviluppo della mobilità urbana a carburanti alternativi e specificamente ad idrogeno per la quale è stata pioniera e Tper conferma la volontà di arrivare ad avere nel proprio energy mix un 12% di flotta ad idrogeno, scelta strategica per assicurare la necessaria flessibilità di impiego ed utilizzo per la media percorrenza in area urbana e suburbana. Un tassello importante del piano del gruppo della mobilità sostenibile emiliano-romagnolo verso la neutralità carbonica anche in linea con la scelta del Comune di Bologna che ha aderito alla rete europea delle 100 città carbon free entro il 2030.

TPH2 Scarl è stata creata nel febbraio del 2023 per sviluppare progettualità nel settore degli impianti di rifornimento dell’idrogeno e per realizzare le stazioni di rifornimento autobus per i comuni di Bologna e Ferrara: il progetto ambizioso che prevede la messa in esercizio di oltre 130 autobus ad idrogeno, circolanti entro il 2026, a partire da fine 2024.

Il Gruppo Wolftank è stato scelto con una procedura di selezione come partner operativo-industriale in ragione della sua esperienza nei sistemi integrati di rifornimento di idrogeno.