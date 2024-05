Dopo gli interventi emergenziali di ripristino del manto in alcuni punti delle strade comunali del territorio di Castelvetro più gravemente ammalorate svolti nelle scorse settimane, a partire dal 20 maggio saranno realizzati gli interventi straordinari di ripristino e di prevenzione contro degradi futuri nei tratti più critici delle vie Ossi, Cimitero e Poggio, in modo da riqualificare la viabilità e migliorare le condizioni generali di sicurezza. Previsti interventi anche sul parcheggio adiacente la piazza Papa Giovanni Paolo II a Levizzano Rangone.

Nel dettaglio, si tratta del rifacimento della sovrastruttura bituminosa e del sottostante strato di fondazione nei tratti maggiormente degradati e del solo manto d’usura laddove la fondazione risulta non interessata da fenomeni degradativi. Per quanto riguarda via Ossi, il tratto oggetto di intervento si estende sia a nord che a sud dell’intersezione con via Collecchio; per via Cimitero e via Poggio si tratta invece di integrazioni agli interventi fatti negli anni passati nei tratti iniziali e finali delle due strade; per il parcheggio accanto alla piazza Papa Giovanni Paolo II di Levizzano, infine, sarà rifatto il manto con ripristino dei cedimenti localizzati, con l’esecuzione finale di nuova segnaletica orizzontale.

Complessivamente, i lavori di questa primavera assommano ad un impegno economico pari a 200 mila euro, previsti e recuperati sul bilancio comunale 2023.