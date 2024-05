È giunto alla premiazione il concorso indetto dall’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, Dipartimento Sanità Pubblica, in collaborazione con la Scuola Edili Reggio Emilia Scuola ASE (Associazione sicurezza edilizia) dal titolo: “Segnaletica Cre_ATTIVA”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Reggio Emilia.

Il progetto è consistito nel rielaborare la segnaletica dedicata alla sicurezza sul lavoro: avvertimento, divieto, obbligo-prescrizione, emergenza.

La parte creativa è consistita nel disegno di speciali adesivi che, posizionati sul segnale, possano contribuire ad attirare l’attenzione per sensibilizzare su aspetti quali:

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

contrasto all’abuso di alcol, fumo, uso di droghe, gioco d’azzardo, tecnologie;

prevenzione degli incidenti stradali;

promozione di stili di vita sani e salutari.

Sì è scelto di utilizzare la segnaletica in quanto rappresenta una tipologia di comunicazione non verbale semplice e immediata che, attraverso simboli predefiniti, è in grado di trasmettere messaggi in modo univoco e comprensibile a ogni cultura di appartenenza.

L’ispirazione deriva dall’opera di Clet Abraham, artista francese attivo in Italia dal 1990. Inizialmente dedito alla pittura, Abraham esplora la Sticker art, forma di “street art” rivolta alla creazione di adesivi che applica prevalentemente su cartelli stradali.

La chiamata ha visto arrivare 280 proposte dai 5 istituti che hanno aderito al progetto:

Istituto di istruzione Superiore “Blaise Pascal”,

Istituto di istruzione Superiore Statale “S. D’Arzo”,

Liceo Artistico Statale “Gaetano Chierici”,

Istituto di istruzione Superiore “A. Secchi”,

Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa”

I lavori selezionati dalla giuria sono stati 47 e quelli individuati dall’artista sono stati 36.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri nell’Aula Magna dell’Istituto “Blaise Pascal” e il riconoscimento è andato alle seguenti proposte:

1° premio

Opera n. 53 – Filippo Guatteri – classe 5B, Ist. Secchi

Opera n. 155 – Giovanni Alessandro Nironi – classe 3A, Ist. Pascal

2° premio

Opera n.195 – Rebecca Cavecchi – classe 2B, Ist. Pascal

Opera n.111– Cecilia Ovi – classe 2A, Ist. Pascal

3° premio

Opera n.37 – Marco Imperato e Noemi Caserta – classe 4A, Ist. PGR D’Arzo

Opera n.353 – Alicya Bonoretti – classe 4B, Ist. Chierici

Una menzione speciale è stata assegnata all’opera n.260 proposta da Francesca Zedda, classe 4B del Liceo Artistico Statale “Gaetano Chierici”