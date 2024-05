Martedì, 21 maggio, Castelnovo Monti sarà interessata da una importante e spettacolare manifestazione motoristica: passerà infatti anche dal capoluogo dell’Appennino la 33^ edizione del Motogiro d’Italia, una manifestazione storica di regolarità che richiama partecipanti da tutto il mondo e alcune delle moto più interessanti e importanti realizzate dal 1914 ad oggi.

Come avviene per la Mille Miglia, il Motogiro ricorda una corsa che si correva negli anni ’50, e che fu interrotta nel 1957 quando le corse su strade cittadine vennero proibite a causa dell’incidente durante la Mille Miglia che causò la tragedia di Guidizzolo, con 11 vittime di cui 9 spettatori.

Ora il “nuovo” Motogiro d’Italia è una manifestazione commemorativa che si svolge sotto il diretto patrocinio della FMI (Federazione Motociclistica Italiana) e FIM (Federazione Motociclistica Internazionale). È suddivisa nelle categorie Heritage, riservata ai motoveicoli costruiti dal 1914 al 1949; Rievocazione storica, riservata ai motoveicoli costruiti dal 1950 al 1969; Classiche, riservata ai motoveicoli costruiti dal 1970 al 1990; Scooter, riservata agli scooter costruiti dal 1970 ad oggi; Motogiro, riservata ai motoveicoli costruiti dal 1991 ad oggi; Turistica, dedicata a chi desidera partecipare all’ evento come turista, senza prendere parte alla competizione.

Il Motogiro d’Italia è anche un evento fortemente legato ai territori che attraversa, e porta a conoscere e valorizzare tante località: quest’anno il tracciato si sviluppa tra Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. Castelnovo sarà attraversata nel corso della 2^ tappa, la Bologna – Sala Baganza (PR) di 289 chilometri, che vedrà la carovana salire da Maranello, Formigine e Sassuolo, arrivare a Castelnovo e poi proseguire per il passo del Cerreto, poi Licciana Nardi, il Lagastrello, Langhirano e l’arrivo a Sala Baganza.

A Castelnovo dalle ore 11.30 circa in piazza Martiri della Libertà è prevista la sosta con controllo e timbri, con i partecipanti che giungeranno scaglionati. Il tempo del passaggio dell’intera carovana tra i primi e gli ultimi sarà di circa tre ore. Nel centro di Castelnovo la manifestazione interesserà dunque Piazza Martiri della Libertà e parte di Via Roma per il tempo necessario alla sosta, per cui il Comune di Castelnovo Monti ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione. In piazza Martiri divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra la corsia di transito centrale esclusa e l’Antico Bar Magnani e gli stalli di sosta riservati alle moto, dalle ore 7.00 alle ore 16.30; in via Roma divieto di transito e sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta compresi tra l’intersezione con piazza Peretti e piazzale Matteotti, dalle ore 7.00 alle ore 16.30.

Per maggiori informazioni: www.motogiroitalia.it.