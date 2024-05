«In questi anni di governo abbiamo raggiunto risultati importanti, ma abbiamo altri obiettivi da raggiungere. Abbiamo lavorato puntando sulla concretezza e credo questo gli elettori ce lo riconosceranno. La campagna elettorale entra nel vico, manca sempre meno ma siamo pronti, e credo la gara sarà tra me e Mesini, mentre gli altri due candidati non cedo influiranno». Così il sindaco uscente Gian Francesco Menani in occasione della presentazione della lista della Lega, andata in scena in piazza Garibaldi, presso il punto elettorale di sindaco uscente.

«In lista ci sono molte novità e altrettante conferme», ha detto invece Sharon Ruggeri, assessore uscente e capolista della Lega, aggiungendo come i nomi rappresentino «la militanza dei tanti che hanno lavorato sul territorio in questi anni, facendo anche sintesi di esperienze istituzionali come la mia e quella di altri assessori e consiglieri che si sono ricandidati, ma anche di giovani che si affacciano per la prima volta alla politica».

A parte la già citata Ruggeri, questi i nomi in lista: Giuseppe Bettuzzi, Luisa Berselli, Roberto Dallari, Ruggero Del Vecchio, Giovanni Gasparini, Simone Geti, Agnese Ghinelli, Luca Grassi, Massimo Iaccheri, Cristian Misia, Ayoub Ouassif, Demetrio Pellacani, Giuliana Pifferi, Agostino Giovanni Rivi, Samanta Ruffaldi, Angela Ruini, Roberta Siciliano, Milva Spallanzani.