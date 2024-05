Ieri alle ore 18,30, durante un controllo stradale che la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, una pattuglia in servizio fermava un’autovettura Ford Fiesta.

Gli agenti chiedevano i documenti al conducente che dichiarava “Non li ho perché me li avete ritirati voi, prendete pura la macchina”. Veniva contattata la centrale operativa ed emergeva che il veicolo era stato fermato a novembre 2022 e sottoposto a sequestro amministrativo perché il conducente circolava senza avere l’assicurazione RCA sull’auto e risultava tutt’ora sotto sequestro.

Dai successivi accertamenti è emerso che al conducente, un sessantaquattrenne residente a Reggio Emilia, era stata revocata la patente nel 2020 pertanto stava circolando senza patente.

Gli agenti procedevano così a contestargli le violazioni del Codice della strada dell’art. 2013 per avere circolato con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e pertanto veniva direttamente confiscato oltre ad una sanzione di euro 1984,00 a carico del conducente in quanto era custode del veicolo e invece lo utilizzava, inoltre veniva contestato l’art 116 per guida senza patente che prevede il pagamento in misura ridotta di euro. 5.100,00, per un importo totale da pagare di 7.084,00 euro.

L’intervento terminava con il carro attrezzi portava via l’auto confiscata e il conducente si faceva venire a prendere perché appiedato.