Un programma ricco, completo e ambizioso, in continuità con gli ultimi dieci anni della Amministrazione guidata da Maria Costi ma con elementi di novità e sviluppo. È stata sottoscritto da tutte le sei liste che sostengono la candidata a sindaco Elisa Parenti il programma del centro-sinistra di Formigine, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 8-9 giugno. Le sei formazioni politiche sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Formigine Città in Movimento, Formigine Viva, Formigine al Centro.

Il programma sarà presentato in un evento pubblico lunedì 20 maggio alle ore 18.30 presso Le Palafitte di Casinalbo (Via Vedriani 30), alla presenza della candidata sindaco e dei rappresentanti delle sei liste che compongono la coalizione di centrosinistra per Formigine. Il programma è risultato di un lungo lavoro di ascolto, partecipazione ed elaborazione, iniziato a inizio anno con decine di incontri con i portatori di interesse del territorio e altrettanti incontri di sintesi e scrittura molto partecipati da cittadini, associazioni, forze politiche: il percorso è stato guidato dal consigliere comunale uscente Nicola Benassi. Il risultato è un documento corposo e approfondito di oltre 70 pagine diviso in 12 missioni, già disponibile sul sito www.elisaparenti.it. Tutte le forze politiche hanno sottoscritto il documento mercoledì 8 maggio scorso, prima di depositarlo agli atti per la competizione elettorale, e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Il primo punto riguarda la sanità, con l’obiettivo di difendere il servizio sanitario pubblico e ridurre i tempi di attesa delle visite. Tra gli altri progetti: la Case della salute, infermieri di comunità, medicina di prossimità, servizio domiciliare medico-infermieristico. Secondo tema, la sicurezza: per una città ancora più coesa, dove il benessere e l’inclusione passano per la Legalità, il rispetto delle regole, la sicurezza sul lavoro, la lotta alle discriminazioni, per la parità e contro ogni violenza di genere. La scuola, in strutture sempre più sicure e moderne, sarà il centro della comunità: per la conciliazione dei tempi casa-lavoro per le famiglie, scuola aperta il pomeriggio, Gruppi Educativi Territoriali e Centri di Aggregazione Giovanile. Altro obiettivo: posti al nido 1-3 anni per tutti. Formigine sarà sempre più città dello sport. Priorità a manutenzione e ammodernamento delle palestre e degli impianti sportivi e sostegno alle associazioni sportive e promozione dello sport per tutti. Focus anche su più spazi e più coinvolgimento dei giovani. Grande l’impegno anche per la sostenibilità: lotta all’inquinamento, energie rinnovabili, mobilità alternativa e bike to work, risparmio idrico, migliore gestione raccolta rifiuti, lotta agli abbandoni e aumento del riciclo. L’obiettivo sul fronte delle imprese è favorire il terziario avanzato hi-tech (informatica, elettronica, automazione e robotica, consulenza e servizi e nel turismo). Formigine Smart city: si punterà su innovazione digitale, accessibilità ad internet per tutti, dematerializzazione pratiche pubbliche.