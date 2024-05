I Carabinieri della Stazione di Lizzano in Belvedere hanno deferito all’Autorità Giudiziaria tre 17enni (due italiani e uno straniero) e un 18enne italiano, per lesioni aggravate in concorso. I fatti risalgono a gennaio scorso, quando un 34enne italiano ha dichiarato ai Carabinieri di essere stato aggredito da quattro soggetti durante una festa privata in un comune della provincia di Bologna.

In sede di querela, l’uomo ha riferito ai militari che i soggetti in questione erano molto giovani e che durante la festa avevano infastidito altre persone e rotto alcuni mobili, tutto dettato probabilmente dall’abuso di sostanze alcoliche. Per questo, il 34enne si era avvicinato ai quattro soggetti invitandoli a smettere. Era iniziata un’accesa discussione che però terminava senza degenerare in altro. Poco dopo, quando l’uomo decideva di allontanarsi dalla festa assieme ad alcuni suoi amici, nel tragitto per arrivare al parcheggio adiacente all’immobile, era stato raggiunto e aggredito alle spalle dai quattro che dopo averlo fatto cadere a terra avevano iniziato a colpirlo con calci e pugni. Gli amici dell’uomo erano intervenuti immediatamente per fermare l’aggressione, e di conseguenza i 4 soggetti si erano dati alla fuga.

Dopo un’accurata indagine, i Carabinieri hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni i tre minori, mentre il 18enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.