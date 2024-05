Si è tenuta questa mattina, lunedì 20 maggio, presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli la cerimonia di consegna di una donazione da parte di Autostrade per l’Italia al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Castiglione dei Pepoli. La donazione verrà destinata all’acquisto di macchinari e attrezzature di ultima generazione per consentire una sempre più rapida capacità di intervento da parte del compartimento territoriale dei Vvf che, al fianco degli operatori di Aspi, garantiscono quotidianamente la sicurezza degli utenti in transito lungo il tratto appenninico della A1 e la Variante di Valico fino alla nuova galleria Santa Lucia a Barberino del Mugello.

Alla cerimonia, oltre ai volontari dei Vvf e agli operatori di Aspi, hanno partecipato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, e il sindaco di Castiglione Dei Pepoli, Maurizio Fabbri. Per Autostrade per l’Italia erano presenti il Direttore IV Tronco, Luca Della Longa e il Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali, Comunicazione e Marketing, Riccardo Pugnalin. Ad accogliere la delegazione presso la caserma il Capo Distaccamento Cristian Bartolomei e il comandante provinciale di Vigili dei Fuoco di Bologna, Calogero Turturici.

«Con la donazione di oggi si ribadisce la centralità e il rapporto tra Aspi e Vvf in un territorio dove il distaccamento ha una funzione centrale di presidio del territorio – ha spiegato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami -. Basti ricordare, tra i tanti interventi che vengono effettuati, quello a Suviana» a seguito dell’esplosione della centrale elettrica. «Ma soprattutto il servizio svolto a tutela della sicurezza in un tratto di autostrada che costituisce un’arteria di principale comunicazione dal Nord al Centro-Sud Italia. Questa donazione è un contributo importante per la sicurezza dei territori e dei viaggiatori».

«I distaccamenti volontari sono la seconda gamba di un comando provinciale dei Vvf e necessitano del contributo della comunità locale, dei grandi partner e degli operatori economici presenti sul territorio nazionale come appunto Aspi – ha commentato il comandante provinciale di Vigili dei Fuoco di Bologna, Calogero Turturici -. Le attrezzature che sono state donate sono di fondamentale importanza sia per la sicurezza degli stessi colleghi che intervengono con attrezzature molto più sicure, molto più versatili e veloci di quelle su cui potevano fare affidamento».

«Grazie a questa donazione – ha ricordato il Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castiglione Dei Pepoli, Cristian Bartolomei – possiamo acquistare divaricatori, stabilizzatori auto, caricatori rapidi di soccorso e colonne fari, da impiegare a bordo dei nostri mezzi di soccorso. Per noi è fondamentare poter fare affidamento su attrezzature più moderne, per poter essere sempre più rapidi e sicuri durante i nostri interventi».

«La cerimonia di oggi rinforza ancora di più la costante collaborazione tra Aspi e il Corpo dei Vigili del fuoco da sempre al nostro fianco per garantire i più elevati standard di sicurezza agli utenti che viaggiano sulle nostre arterie. Questa è anche un’occasione concreta per dimostrare la nostra gratitudine per il lavoro che con grande professionalità svolgono quotidianamente» ha commentato il Direttore del IV Tronco di Autostrade per l’Italia, Luca Della Longa.