L’Unione Appennino, in collaborazione con Ausl e Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, ha organizzato un incontro informativo aperto a tutti i cittadini sulle tematiche della demenza, e su quali cure sono possibili nella fase avanzata. L’incontro si terrà il 25 maggio dalle 9 alle 12.30 nella sala riunioni della Croce Verde, nella sede di via dei Partigiani 10 a Castelnovo Monti.

La giornata vedrà contributi di numerosi esperti moderati da Morena Pellati, Direttrice della Struttura operativa Anziani e Fragilità dell’Ausl di Reggio. Interverranno poi Roberta Boiardi Roberta, responsabile del centro disturbi cognitivi e demenza di Castelnovo Monti e nucleo demenza di Villa Minozzo dell’Ausl; Laura Gesmundo, infermiera del centro disturbi cognitivi e demenza Castelnovo; Federica Aleotti, psicologa/psicoterapeuta presso l’Ausl reggiana; Angela Ugolotti educatrice del nucleo demenze di Villa Minozzo; Marco Santi, medico di medicina generale e coordinatore dei palliativisti del distretto di Castelnovo; Aurelio Negro, dirigente medico di medicina e lungodegenza a Castelnovo; Laura Magnani, medico di medicina generale; Stefania Catellani, medico di medicina generale, palliativista, responsabile della residenza per anziani Villa delle Ginestre; Maria Daria Ruffini, coordinatrice infermieristica di Villa delle Ginestre; Marta Perin Marta, ricercatrice sanitaria in medicina legale e bioetica; Paola Pataccini, infermiera del servizio infermieristico domiciliare di Castelnovo; Nicole Bottazzi, infermiera del servizio infermieristico domiciliare di Castelnovo; Licia Notari, nutrizionista dell’Ospedale Sant’Anna; Marzia Curini del servizio sociale di Castelnovo. Concluderanno la mattinata le testimonianza di alcuni familiari, in particolare Antonella Leonardi e Cinzia Platini. Sarà inoltre presentato il libretto informativo rivolto ai caregivers di persone colpite da demenza, dal titolo: “Demenza, chi lo dice che non si può fare nulla?”. Per informazioni: cdccmonti@ausl.re.it, tel. 349 2530647.