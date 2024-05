Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita di Melegnano, che era prevista dalle 23:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 maggio.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne di seguito indicate, sulla stessa A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, rifacimento della segnaletica orizzontale e lavori di pavimentazione:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 MAGGIO

sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Terre di Canossa Campegine o Fidenza.

Sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Casalpusterlengo o Melegnano.

Sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Piacenza sud o Casalpusterlengo.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 MAGGIO

Sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a San Giuliano;

Sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Fidenza o Piacenza sud.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 MAGGIO ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 MAGGIO

Sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a San Giuliano.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 5:00 DI SABATO 25 MAGGIO

Sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a San Giuliano.