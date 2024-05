A Bologna, presso la piscina olimpionica Carmen Longo, sabato 18 maggio, è andato in scena il “Campionato nazionale a squadre categoria Ragazzi” organizzato dal Comitato Regionale Emilia-Romagna. Anche Reggiana Nuoto ha preso parte alla manifestazione natatoria, che ha visto partecipare 16 squadre maschili e 13 femminili, provenienti da tutta la Regione.

La selezione di atleti reggiani ha ben figurato, completando con ottimi risultati tutte le gare del programma. Spiccano in particolare l’oro nei 200 rana e il bronzo nei 100 rana di Mattia Campanale, l’argento della staffetta 4×100 stile libero maschi, composta da Matteo Galeotti, Gianpaolo Benelli, Alessio Savinelli e Fabio De Vitis, oltre agli ottimi miglioramenti cronometrici di Beatrice Tarasconi sui 200 e 400 stile libero.

Nella categoria Ragazzi maschi hanno gareggiato: Matteo Galeotti (100 e 200 stile libero), Matteo Salsi (100 e 200 dorso), Mattia Campanale (100 e 200 rana), Giampaolo Benelli (50 sl), Alessio Savinelli (100 e 200 farfalla), Luca Ficarelli (200 e 400 misti), Fabio De Vitis (400 sl). Inoltre nella staffetta 4×100 sl maschi Galeotti, Benelli, De Vitis, Savinelli, e nella 4×100 misti Salsi, Campanale, Savinelli, Galeotti.

Nella categoria femmine: Beatrice Tarasconi (200 e 400 sl), Arianna De Regibus (100 e 200 dorso, 400 misti), Smilla Rancati (100 e 200 rana), Irene Gianotti (50 e 100 sl, 200 misti), Alessandra Valente (100 e 200 farfalla). Nella staffetta 4×100 sl femmine Tarasconi, Gianotti, Rancati, Valente, e nella 4×100 misti De Regibus, Rancati, Valente, Tarasconi.

“Pomeriggio di fatica per i nostri ragazzi – commenta il tecnico Riccardo Sassi -, che però si sono difesi molto bene contro squadre più attrezzate portando a casa ottimi piazzamenti. Grandissimo impegno da parte di tutti. Ottimo pomeriggio in vista del prossimo appuntamento in vasca lunga sabato 1 giungo e domenica 2 al Trofeo di Modena”.