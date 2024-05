Si celebra oggi la Giornata della Legalità, ricorrenza volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e in particolare la strage di Capaci, avvenuta proprio il 23 maggio 1992 in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, a cui è stato recentemente intitolato il parco di via Erri Billò a Casinalbo, e tre uomini della scorta.

In occasione della giornata, è in programma domani, venerdì 24 maggio, alle ore 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis di Formigine l’ultimo appuntamento con la rassegna teatrale InSpira. Con “Confine”, saliranno sul palco Saverio Bari, Camilla Corsi ed Ester Russo. Regia di Tony Contartese e produzione Sted Studio. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata alla mail auditorium@comune.formigine.mo.it.

Lo spettacolo, dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nasce dalla necessità di cercare risposte, di mettere in chiaro i ricordi, di mantenere viva la memoria. Memoria che nella parte iniziale sgorga dalla sensibilità femminile delle donne siciliane, per poi far prendere il sopravvento all’aspetto pubblico e politico anche attraverso il personaggio di Don Masino, membro di Cosa nostra che dopo l’arresto divenne uno dei primi mafiosi a collaborare con la giustizia. Perché quel che si è spezzato in terra resta in vita, aleggiando al confine. A dimostrare che il bene che si dona e che si riceve non è mai sprecato né vano.