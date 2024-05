La Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Emilia, in occasione della ricorrenza della giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, programmata come ogni anno il 25 maggio, ha organizzato alcuni momenti rivolti alla cittadinanza nell’ambito della campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema.

In particolare, dalle ore 14 di domani, in occasione del concerto della rock-band “AC/DC”, sarà presente, davanti il posto di polizia allestito all’interno del boulevard dell’RCF Arena Campovolo, uno stand illustrativo in cui saranno presenti funzionari e agenti di polizia, specializzati nel settore, disponibili a fornire informazioni a tutti gli interessati.

Nella circostanza verranno altresì distribuiti, tra l’altro, opuscoli realizzati anche quest’anno dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine, nell’ambito della omonima campagna permanente della Polizia di Stato.

La brochure in argomento contiene anche i recapiti telefonici utili a cui fare ricorso in caso di necessità e bisogno di aiuto rivolti anche e soprattutto alle fasce di età più giovani.