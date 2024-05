Domenica 26 maggio 2024 in Piazza Malpighi a Crevalcore dalle ore 8.30 alle ore 19.30 appuntamento per la prevenzione dedicato alle donne di Crevalcore per una prima data.

Grazie al prezioso contributo delle aziende sensibili del territorio, sarà possibile offrire alle donne residenti o domiciliate a Crevalcore, dai 20 ai 44 anni, esami senologici, ecografie e mammografie gratuite presso le unità mobili di Salute in Comune.

Sarà possibile rivolgersi al numero verde gratuito 800 616109, per individuare eventuali disponibilità residue per l’evento in programma, di donne residenti o domiciliate nel territorio comunale, tra i 20 e i 44 anni compiuti.

La lotta al tumore al seno, che colpisce nel corso della vita una donna ogni otto, parte dalla prevenzione precoce ed è complementare agli screening già offerti anche nella nostra regione dal servizio sanitario nazionale.

Le donne in tale fascia di età potrenno essere inserite, come da linee guida internazionali, nella lista delle visite mammografiche ma non dovranno essere state effettuate altre mammografie negli ultimi 12 mesi e le pazienti non dovranno essere già in carico per le medesime patologie al servizio sanitario nazionale, anche per ragioni di familiarità.

Il programma prevede poi un’ampia campagna informativa, che includerà anche la prevenzione dalle infiammazioni e patologie cardiache e circolatorie, effettuata con newsletter periodiche destinate ai cittadini e alle imprese.

È una iniziativa sostenuta dall’Amministrazione comunale, ideata e gestita dal Comitato Progetti Sociali ETS, una associazione no profit, Ente del Terzo Settore, a cui aderiscono medici, cittadini e imprenditori del territorio, allo scopo di promuovere la cultura della prevenzione e renderla concreta con eventi gratuiti e campagne di informazione.