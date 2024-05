L’articolata attività investigativa svolta dai carabinieri della Stazione di Gattatico, circa una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nel dicembre scorso aveva portato all’emissione da parte della Procura Reggiana di un decreto di perquisizione a carico di sei giovani, di età compresa fra i 19 ed i 23 anni, residenti tra Reggio Emilia e Parma, tutti presumibilmente ritenuti dediti nell’attività di compravendita di sostanze stupefacenti.

Il 28 dicembre scorso, alle prime ore del mattino, i militari di Gattatico con il supporto dei colleghi in forza alle stazioni territorialmente competenti, eseguivano le perquisizioni nelle abitazioni dei sei giovani; perquisizioni che si concludevano con esito positivo, in quanto venivano rinvenuti e sequestrati complessivamente 350 grammi di hascisc e 190 gr. di marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini elettronici di precisione. Nella circostanza veniva sottoposto a sequestro penale non solo lo stupefacente rinvenuto, ma anche i telefoni cellulari in uso e nella disponibilità dei sei indagati. Da qui il proseguo delle indagini, in quanto all’interno dei dispositivi telefonici venivano rinvenuti numerosi dati di interesse investigativo riguardanti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Diverse le conversazioni sulle piattaforme di messagistica WhatsApp e Telegram, numerosi sms e file audio dai quali si evinceva il concorso, nelle presunte illecite attività, di altri 17 giovani di età compresa fra i 19 ed i 21 anni tra cui un minore di 17 anni residenti tra Reggio Emilia e Parma. Per questi motivi, a seguito dei risvolti investigativi, i carabinieri richiedevano ed ottenevano dalla Procura Reggiana e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, l’emissione di un decreto di perquisizione locale e personale e contestuale sequestro nei confronti dei 17 giovani per la ricerca di sostanze stupefacenti.

Alle prime ore dell’altra mattina i militari di Gattatico, con il supporto dei colleghi in forza alle stazioni territorialmente competenti, eseguivano le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati che si concludevano con esito positivo. Venivano rinvenuti complessivamente circa 70 grammi tra hascisc e marjuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Le risultanze delle attività compiute comprovavano in via presuntiva le ipotesi investigative dei carabinieri di Gattatico nei confronti dei 16 giovani e del minore 17enne, ora indagati per il reato di concorso in produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.