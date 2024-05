Sviluppo sociale, formazione, lavoro, digitalizzazione, accessibilità, questi sono i temi che verranno toccati dal convegno organizzato dall’Associazione no profit MetaM, dal titolo “Il futuro delle città. Modena”. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per lunedì 27 maggio alle ore 15.30 alla Camera di Commercio di Modena, Sala Panini, in via Ganaceto 134.

Partecipano: Dott. Sandro Raiomondi, Procuratore della Repubblica, Trento – Gen. Ivano Maccani, Comandante Regionale Emilia Romagna Guardia di Finanza – Prof. Antonio Felice Uricchio, Presidente ANVUR – Prof. Carlo Adolfo Porro, Rettore Uni.Mo.Re.- Dott. Angelo Raffaele Margiotta, Segretario Generale CONFSAL – Avv. Domenico Leone, Direttore OSPERDI.

L’incontro è moderato dall’On. Daniela Dondi, Deputato II Commissione Giustizia. L’On. Massimiliano De Toma, porge i saluti dell’Associazione MetaM.

“Ancora una volta Modena ospita un convegno nazionale di grande respiro – afferma l’Onorevole Daniela Dondi – che mira a sollecitare e favorire il confronto su argomenti rilevanti nel panorama sociale italiano, con particolare attenzione verso i valori morali, culturali e umani, per intravedere il futuro che ci aspetta nelle città di domani, sempre piú smart, trasformate dai progressi della tecnologia e dalla diffusione delle reti, ma con problemi di inclusività per i più deboli.

MetaM è un’associazione no profit che fissa a fondamento della propria attività, tre principi chiave enunciati nel logo: Sostenibilità, Coesione Sociale e Governance. Annovera tra i suoi associati, esponenti della società civile e delle professioni, animati dalla stessa visione benessere comune, da realizzarsi attraverso lo sviluppo di azioni trasversali di solidarietà sociale. La Sostenibilità diviene quindi tema cardine dei nostri giorni, la cui concretezza è la chiave di volta fondamentale per il futuro; la Coesione Sociale è la malta che lega i valori posti a fondamento della nostra società ed infine la Governance concretizza la messa a sistema delle buone regole indispensabili per gestire i processi del miglioramento sociale e culturale del Paese.