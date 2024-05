Benché sia una di quegli spazi destinati ad essere pubblici, non è ancora stato possibile per il Comune prendere in carico l’area di Corte Cosini, situata al centro di Spezzano (comprendente Piazza Falcone e Borsellino, i relativi parcheggi e il parco limitrofo). Quell’area in realtà non è ancora di proprietà comunale e pertanto lì non è possibile effettuare interventi con fondi pubblici.

Le opere di urbanizzazione realizzate dal privato, nel momento in cui si compie un intervento edilizio, per poter essere prese in carico dal Comune (effettuando poi le manutenzioni a sue spese) devono prima essere collaudate. In altre parole, diventano di proprietà pubblica nel momento in cui il collaudo asserisce che tutto è stato realizzato secondo gli accordi e con la qualità dovuta.

Per le opere di Corte Corsini, non è stato ancora possibile giungere a conclusione positiva del collaudo a causa di alcune problematiche relative ai lavori pregressi: le parti di marciapiedi transennati, ad esempio, presentano problemi visibili ed evidenti, e richiedono interventi da parte del privato che è ancora proprietario, e non a carico del Comune.

Inoltre, delicate complicazioni di tipo giudiziario hanno comportato numerose lungaggini e tuttora rendono non immediata la soluzione della questione. Il Comune sta lavorando perché la situazione possa essere sbloccata e giungere finalmente alla presa in carico del parco, della piazza e dei parcheggi. A quel punto gli uffici comunali potranno occuparsene celermente e a pieno titolo.