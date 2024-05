Un mese di maggio all’insegna dell’ambiente. Giovani del C.E.P. e del S.A.P. di Vezzano sul Crostolo e volontari della locale sezione ANA – Protezione Civile si sono attivati per ripulire da rifiuti abbandonati diverse aree del territorio vezzanese.

I volontari della Protezione Civile, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, sono intervenuti per liberare da materiale abbandonato, in alcuni casi anche ingombrante, alcune aree lungo via I° Maggio.

I giovani del C.E.P. e del S.A.P., accompagnati dai loro educatori, hanno invece operato in alcune aree del centro abitato di Vezzano sul Crostolo, in particolare nel quartiere in cui si trova la sede del CEP in Via Roma Sud, e lungo la ciclopedonale.

Tanto il materiale raccolto in entrambi gli appuntamenti. Il ringraziamento va a questi volontari e giovani ma anche a tutti coloro che, in modo silenzioso ed autonomo, si prendono cura del territorio liberandolo da rifiuti il cui abbandono compromette la salute dell’ambiente e, di conseguenza, anche quello dell’uomo.