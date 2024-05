Nell’ultima giornata di Serie A, il Sassuolo non va oltre l’1-1 in casa della Lazio. Primo tempo tranquillo, con poche occasioni; succede tutto nella ripresa: Zaccagni al 60′ sblocca il risultato su calcio di punizione, Viti al 66′ pareggia i conti. La Lazio chiude il campionato al settimo posto in classifica a quota 61, il Sassuolo retrocede in Serie B.