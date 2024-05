Martedì 28 maggio alle ore 21.00 al Teatro Dehon via Libia 59, Bologna I Teatranti in bARCA la compagnia teatrale dell’ARCA della Misericordia presentano “La DIversa DIvina CommeDIa”. Regia: Carlotta Grillini. Musiche: Lorenzo Bossalini.

Lo spettacolo è nell’ambito della 18^ edizione della rassegna “DIVERSE ABILITÀ IN SCENA Espressività, professionalità ed integrazione nel panorama teatrale” promossa dall’associazione Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris. Ingresso a offerta libera.

Ricalcando le orme di Dante Alighieri nella Divina Commedia, il pubblico percorrerà i cerchi, i gironi e le bolge dell’Inferno, in mezzo a diavoli e a mostri mitologici, e salirà le cornici del Purgatorio assieme ad anime che cantano e serenamente si purificano: ogni pena, eterna o temporanea, verrà messa in scena con musiche e coreografie nelle quali i dannati e i penitenti rappresenteranno simbolicamente la legge del contrappasso, ovvero la corrispondenza tra colpa e castigo. Ad alcuni personaggi esattamente menzionati attraverso i versi danteschi saranno affiancati altri personaggi realmente esistiti o tuttora esistenti e addirittura alcuni personaggi inventati dalla fantasia degli attori.

Non mancherà il lieto fine che condurrà tutti nella grazia divina del Paradiso, persino gli spettatori, che durante lo spettacolo avranno avuto svariate occasioni per ridere, commuoversi, riflettere, emozionarsi, divertirsi, sorridere.

Per informazioni:

Gli amici di Luca odv tel. 051 6494570 info@amicidiluca.it – www.amicidiluca.it

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna tel. 051 342934 ufficiostampa@teatrodehon.it www.teatrodehon.it