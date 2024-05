Giovedì 30 maggio, alle ore 21.15, il Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera, in via Garibaldi 80, ospita il nuovo spettacolo della compagnia teatrale solierese “Pensieri Acrobati”. “Dentro la tempesta”, è questo il titolo di un lavoro liberamente tratto da “La tempesta” di William Shakespeare, esito finale di un laboratorio condotto da Stefano Cenci che firma regia, elaborazione musicale e drammaturgia, quest’ultima insieme a Chiara Davolio. Oltre a curare gli oggetti di scena, Elena Fumagalli è in scena insieme a Francesca Bellavia, Pietro Brick, Andrea Cenci, Marco Fiori, Elena Fumagalli, Chiara Bea, Gianni Tendina, Eleonora Grattini, Francesca Magnani, Yasmine Mjidila, Marco Piardi, Silvia Rossi e Roscanu Roxana.

La Tempesta in questione, anche secondo l’autore del materiale originale crediamo, non è solo e tanto quella che dà il via a questa storia, che scaraventa i protagonisti della vicenda su una magica isola misteriosa, ponendoli nelle condizioni di un’ammenda, un riscatto, un ricongiungimento con il loro passato; è anche la tempesta della vita. Quella tempesta che ti sorprende anche nei giorni di sereno, che può strapparti ogni certezza di dosso con le sue raffiche di vento, che ti ubriaca, ti chiede di rimettere tutto in discussione, di ripartire. È una tempesta anche intima, quella nascosta tra queste righe, di sogni che restano sepolti come vulcani inattivi per poi esplodere, di rancori covati che assumono gigantesche proporzioni, come pustole infette, poiché non curati in partenza. Dentro questa tempesta fluttuano tanti personaggi, alcuni reali, alcuni di fantasia, grotteschi, malati, malinconici, ma pure sempre speranzosi, che cercano di tornare a casa, pur consapevoli che la troveranno molto cambiata. Cambiata dal viaggio che ha cambiato anche loro.

Per info e prenotazioni: pensieriacrobati@gmail.com