Sei giorni di musica, dal prossimo 31 maggio al 2 giugno e dal 14 al 16 giugno, con 34 fra band e artisti solisti reggiani: è la seconda edizione di Piazza Vittoria Live, nell’ambito del programma primaverile-estivo ‘Insieme batte forte il cuore della città’ nel centro storico di Reggio Emilia.

La kermesse si svolgerà, nelle giornate del 31 maggio, 1 e 2 giugno in piazza della Vittoria; dal 14 al 16 giugno in piazza Prampolini, a partire dalle ore 19 per concludersi entro le 23,30. Le esibizioni, della durata di circa mezz’ora, potranno presentare un repertorio sia autoriale, sia di cover.

Ospite speciale del primo weekend di Piazza Vittoria Live è il musicista Little Taver con i suoi Crazy Alligators ft Ape Regina Drag Queen che, domenica 2 giugno alle 21.30, tra Elvis e Buscaglione, proporranno un sound intramontabile, passando per il primissimo R&B italiano anni Cinquanta (Celentano, Carosone, Ghigo, Little Tony) per arrivare fino alle canzoni di Taver e degli Alligators. In più, uno show speciale con la partecipazione di Ape Regina Drag Queen.

Nel corso del secondo weekend, venerdì 14 giugno, dalle 21.30, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, evento realizzato dal Sai – Sistema di accoglienza e integrazione del Comune di Reggio Emilia, gestito dalla cooperativa sociale Dimora d’Abramo, salirà sul palco il gruppo dei Modena City Ramblers. Il gruppo nasce nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. La tappa di Reggio Emilia rientra tra gli appuntamenti del tour estivo 2024.