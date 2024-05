Sabato 1 e domenica 2 giugno il grande nuoto sarà protagonista a Modena, presso la piscina Dogali, con l’edizione nr. 48 del meeting nazionale “Città di Modena”.

Il via alla manifestazione sarà dato alle ore 10:00 di sabato, con la disputa delle specialità di mezzofondo e si concluderà nella serata di domenica con la consegna del Trofeo alla squadra vincitrice.

Come accaduto anche l’anno scorso, anche stavolta l’evento è aperto alle categorie paralimpiche con gare e premiazioni loro dedicate, circostanza che rende l’evento unico nel suo genere.

Numeri da record per il meeting: oltre 950 atleti iscritti, in rappresentanza di 41 società, 32 FIN e 9 FINP, provenienti da Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sicilia, per un totale di 3127 cartellini gara.

In gara anche i giovanissimi esordienti delle categorie A e B che avranno l’occasione di cimentarsi al fianco di atleti di alto calibro.

Saranno infatti presenti 3 campioni italiani giovanili, almeno 10 medagliati agli ultimi Criteria, senza dimenticare 2 atleti medagliati alle Paralimpiadi e protagonisti con la nazionale nel recente trionfo ai Campionati Europei di Nuoto Paralimpico di Madeira: la fiamme-oro Giulia Ghiretti e il fiamme-gialle Luigi Beggiato.

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia di Modena, dal Comune di Modena e dal CONI.

È attesa una grossa partecipazione di pubblico, stante l’importanza e la portata di questa edizione.

I dettagli del programma dell’evento: