Negli ultimi anni la biblioteca comunale ha visto crescere il proprio patrimonio con l’acquisizione di volumi cartacei e materiale multimediale adatto a bambini e adulti. Tramite i “Contributi ministeriali per le biblioteche per acquisto di libri quale sostegno all’editoria libraria” ottenuti annualmente dal 2020, la collezione è arrivata ad oltre 16.000 volumi. Grazie ad un progetto dell’Area Nord finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, da alcuni anni è presente una sezione in cui alle parole del testo alfabetico corrispondono simboli grafici. La sezione è utile ai bambini con bisogni comunicativi complessi, a quelli in età prescolare ed a persone straniere.

Negli ultimi due anni la biblioteca ha ripreso a pieno regime ogni sua attività dopo il periodo di limitazioni dovute al Covid. L’adesione al portale della Regione EmiLib permette agli utenti iscritti di effettuare il prestito gratuito di libri in formato digitale. Quanto ai libri cartacei, nel 2023 sono stati effettuati 4.350 prestiti, con un incremento del 20% rispetto al 2022. Nel 2023 i lettori attivi sono stati 550.

Grazie a operatori della biblioteca ed esperti esterni, negli ultimi anni è stata effettuata una costante attività di promozione della lettura per tutte le scuole presenti nel comune e, per l’utenza libera, anche in orario extrascolastico. In questi mesi sta nascendo anche il Gruppo di Lettura per adolescenti, progetto del Sistema Bibliotecario finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola. Inoltre si tengono periodici incontri per bambini dai tre ai sei anni, realizzati dai volontari del Gruppo Nati per Leggere. Tra gli eventi per gli adulti ricordiamo gli incontri con autori, i percorsi sui grandi premi della letteratura e gli appuntamenti del Gruppo di Lettura degli adulti, nato nel 2018 e cresciuto negli anni grazie al prezioso contributo delle partecipanti.

Credendo nelle potenzialità educative del gioco, la biblioteca ospita anche uno spazio ludoteca, che raccoglie giochi da tavolo per ogni fascia d’età e si avvale del supporto di operatori specializzati nel settore. Le attività in ludoteca rappresentano un’occasione d’incontro tra famigliari e amici per sviluppare abilità e competenze.