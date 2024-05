Tutto pronto a Modena per l’edizione 2024 del Mercato Europeo. Torna a Modena la XVII^ edizione del Mercato Europeo: oltre cento bancarelle provenienti da tutto il mondo animeranno il centro e le vie di Modena, creando un clima internazionale dove scoprire i prodotti alimentari e artigianali provenienti da Austria, Francia, Germania, Irlanda, Scozia, Regno Unito, Spagna, da alcuni Paesi extra-europei come Argentina, Brasile, Israele e da tante regioni Italiane.

La manifestazione, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Modena e dalla Camera di Commercio di Modena, si svolgerà nel centro storico da Venerdì 31 Maggio a Domenica 2 Giugno, dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

A Modena le culture e i prodotti tipici dei diversi Paesi si incontrano con offerte di tutti i tipi che rendono il Mercato Europeo un progetto che parte dal cuore dell’Europa e punta dritto verso l’internazionalità. Un’occasione per fare il giro del mondo rimanendo nel cuore di Modena: si parte dalla Spagna con la paella, si passa dalla Gran Bretagna con i biscotti tipici londinesi ed i cupcake, per poi fare un pit stop in Germania dove assaggiare la birra cruda, i brezel ed i wurstel con crauti, fino ad arrivare nelle Marche dove assaggiare i tipici funghi e tartufi, in Sicilia per assaporare le specialità al pistacchio di Bronte o in Trentino Alto Adige dove gustare un buono strudel.

Dall’Europa sbarcherà anche una ricca offerta di prodotti artigianali, come le ceramiche inglesi, la bigiotteria, le tele stampate, gli olii e le essenze dalla Francia, i pupazzi di pezza ungheresi, insieme a tante novità: dai foulard in bamboo, alle sciarpe, ai prodotti in pelle ed ai kilt dalla Scozia, fino all’abbigliamento tecnico e sportivo da montagna.

«Siamo molto felici di essere giunti alla XVII^ edizione di una manifestazione sempre più attesa ed apprezzata» , commenta Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio, « un’ occasione di incontro in cui poter assaporare, osservare e scoprire i prodotti tipici provenienti da diversi paesi, capace di attirare, per un weekend, migliaia di visitatori locali e di turisti a Modena».