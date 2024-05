Prosegue il Sempre Maggio Fioranese con tanti eventi per tutti i gusti! E così sabato 1 giugno alle 21.30, direttamente da Radio 105, la rassegna vedrà salire sul palco di Piazza Menotti i Pippo Palmieri con il suo “Open Air Disco”. Inoltre, per i giovani dj con talento o per i virtuosi vocalist, possibilità di spiare Pippo sul palco. Per iscriverti e per informazioni: info@gpeventi.it

Il giorno successivo, domenica 2 giugno, la scuola di danza Dancing Time del gruppo sportivo Libertas presenta lo spettacolo “Suite”, dalle 21:30 in Piazza Menotti sempre a ingresso gratuito.

Inoltre nel pomeriggio di domenica 2 giugno sono previste delle guidate gratuite della mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto” presso il Castello di Spezzano. Sono organizzati due gruppi, alle ore 16.00 e alle 17.30 con Stefania Spaggiari, direttrice del museo, Francesco genitori e Vincenzo Vandelli, curatori della mostra. Per prenotare la visita: castellospezzano@gmail.com oppure 335.440372