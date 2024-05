Dopo il grande successo della sua prima edizione, ritorna ¡MÁS!, il festival di fine anno interamente organizzato dagli studenti delle scuole superiori del territorio metropolitano, promosso dall’Ufficio Giovani del Comune e con il supporto organizzativo di Estragon nell’ambito del DiMondi Festival.

¡MÁS! propone una intera giornata, sabato 1 giugno dalle 15 alle 24 in piazza Lucio Dalla, organizzata dagli studenti e studentesse di 12 scuole superiori della città metropolitana di Bologna. Dalle performance musicali di band scolastiche, agli artisti più affermati come la cantante Lil Roh, il trapper cesenate Fiore Akamono, i rapper “made in Bo” Wemme Flow e Macello, dai laboratori di street art agli stand dedicati a temi di attualità, il format del festival si arricchisce di spazi di riflessione e aree dedicate allo sport, alla danza Afrobeat e hip hop, e alla street art.

L’ideazione dell’evento, dall’idea artistica, ai contatti con gli ospiti, alla definizione di contenuti, la gestione degli spazi, la realizzazione della visual identity dell’evento è frutto di un lavoro di mesi, svolto in parallelo con gli impegni scolastici, da studenti e studentesse. Manifesti e magliette saranno in vendita a scopo di autofinanziamento.

“Questa manifestazione, nata nel silenzio generale della pandemia, ci ha permesso di riappropriarci di rituali e forme espressive vicine alla nostra sensibilità e alle nostre attitudini”, raccontano, “oggi siamo soddisfatti di quel che ¡MÁS! è diventato, grazie al continuo dialogo, al confronto tra noi e anche alle divergenze. Desideriamo pertanto che questo festival possa continuare ad evolvere e crescere, affinché anche quelli che verranno dopo di noi trovino un luogo per esprimere liberamente le proprie visioni del mondo, assieme a una consuetudine e una prassi organizzativa consolidate”.

Il programma nel dettaglio

Dalle 15.30, incontro sulle strategie di prevenzione e riduzione del danno a cura dei collettivi di FreeZone con un approccio peer to peer.

Dalle 16, apertura dell’area Street Art con laboratori, per dare sfogo alla propria creatività con le bombolette su di un pannello di più di 10 metri. La zona arte ospiterà inoltre un corner dedicato al tatuaggio Henné.

A partire dalle 17, sarà la musica a salire in cattedra con i gruppi studenteschi selezionati dagli studenti tra quelli che hanno risposto alla call di ¡MAS!: Barle, The Boys sul Divano, Renaissance, i Bittenears, i Mole Cricket, gli Umarell, Bagna e Tiuby. Dalle 21, spazio ai big.

Sempre dalle 17, nell’area verde vicino alla piazza, spazio allo sport accessibile: il frisbee, con Bologna Flying Disc, lo Skate,con BSS – Bologna Skate School che realizza dei laboratori allo Skate Park, un torneo di calcio e iniziative per gli amanti della pallavolo e del basket. Flash Dance Academy offrirà inoltre la possibilità di partecipare a coreografie Afrobeat e hip hop.

Fondazione Entroterre ha affiancato gli studenti con un percorso formativo che ha fornito strumenti fondamentali alla produzione di un evento professionale, in modo che gli studenti ne facessero esperienza diretta, per comprenderne l’impatto ambientale, comunicativo, sociale, legale e culturale.