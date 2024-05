Libri illustrati per bambini in regalo alla Pediatria di Reggio Emilia in ricordo di Ilenia Saccani, dottoressa specializzata in Pediatria, nata e vissuta a Castelnovo di Sotto in provincia di Reggio Emilia e scomparsa prematuramente due anni fa.

Così la famiglia ha voluto ricordare Ilenia con un dono al reparto dove aveva prestato servizio e dove era stata apprezzata per le doti umane, la sensibilità e l’amore per i piccoli ricoverati e per le ottime competenze.

In ogni volumetto donato è stato apposto un adesivo con un simbolo e alcune righe di spiegazione del progetto a ricordo della professionista. Tra virgolette si legge “Un palmo dal cielo è un gesto di amore verso i bambini nato in ricordo della mia adorata sorella Ilenia Saccani”. “Una malattia – scrive la sorella Francesca – l’ha portata via a soli 40 anni nel pieno della sua vita e della sua attività professionale e ha lasciato un grande senso di umanità e semplicità in tutti noi che l’abbiamo amata”. L’adesivo rappresenta le impronte delle manine dei tre nipoti di Ilenia: gli adorati Laura e Oscar e la piccola Annaluna che non ha conosciuto.

Il progetto “Un palmo dal cielo” consiste nel donare libri per bambini di tutte le fasce di età a luoghi che hanno avuto un significato nella vita di Ilenia: in parte i libri sono stati destinati ai reparti di Pediatria del Policlinico di Modena e del Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove la dottoressa aveva operato negli anni della specialità e successivamente lavorato. Un’altra parte dei volumi si trova nella Biblioteca comunale di Novellara dove Saccani esercitò come pediatra negli ultimi anni e nella biblioteca comunale di Castelnovo di Sotto dove ha vissuto. La scelta di questi libri nasce dal desiderio di regalare un sorriso ai bambini che Ilenia amava e di celebrare la sua bontà e il suo sguardo puro che tanto la accomunava a loro.

Al momento della donazione in Ospedale la famiglia Saccani ha espresso un ringraziamento speciale a tutti coloro che con grande partecipazione hanno reso possibile questo progetto attraverso una donazione e che hanno trasformato un’idea in tanti colorati mondi pronti a far risplendere occhi pieni di vita. Un ringraziamento per la disponibilità è andato alla libreria Polpo Ludo di Parma dove i libri sono stati acquistati e all’amica Elisa con la quale Francesca ha discusso la nascita di questo progetto.

Il dottor Alessandro De Fanti, Direttore della Pediatria del Santa Maria Nuova, ha ringraziato di cuore a sua volta i famigliari di Ilenia per la sensibilità dimostrata a vantaggio dei piccoli degenti.