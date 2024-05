La Casa della Comunità di Mirandola è pronta ad aprire le porte, con l’attivazione dei primi servizi della nuova struttura di assistenza territoriale.

Da lunedì 3 giugno, negli spazi rinnovati dell’Ala nord del Corpo 02 dell’Ospedale Santa Maria Bianca, prenderanno il via le attività degli ambulatori di specialistica e quelli della Medicina di gruppo, mentre gli altri servizi previsti saranno attivati progressivamente.

Un avvio importante per i cittadini mirandolesi e del Distretto, che troveranno al primo piano gli ambulatori specialistici di Diabetologia, Ortopedia, Chirurgia Vascolare, Oculistica e Ortottica, per una risposta di prossimità ai quesiti diagnostici di primo livello. Cuore pulsante della nuova Casa della Comunità, al primo piano troverà piena espressione il concetto di integrazione ospedale-territorio, con il dialogo costante tra professionisti di diversi ambiti per migliorare presa in carico e percorsi.

Gli ambulatori dedicati ai Medici di Medicina Generale della medicina di gruppo MediGroup Mirandola saranno invece operativi al piano rialzato a disposizione degli assistiti, che potranno usufruire di parcheggi e di due punti di accesso, uno dalla piazzetta interna all’Ospedale e uno da via Circonvallazione attraverso il cancello presente sui viali.

L’accessibilità è un altro dei punti di forza della struttura di oltre 1.400mq dedicati ad accoglienza, assistenza primaria, specialistica e prevenzione e promozione della salute: comodamente raggiungibile sia attraverso percorsi ciclopedonali sia con mezzi di trasporto privati e pubblici, la posizione della struttura consente una congiunzione fisica e organizzativa con Ospedale e Centro Servizi, in cui sono presenti diversi servizi distrettuali tra cui il Consultorio, la Centrale Operativa Territoriale (COT), la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.

Presto saranno operativi anche lo spazio dedicato al volontariato e al Punto Unico di Accesso, per l’accoglienza e l’orientamento ai servizi, e il Punto di Infermieristica di Comunità, completando così l’offerta a disposizione dei cittadini.

La Casa della Comunità di Mirandola è stata realizzata grazie a un investimento da 4 milioni e 360mila euro di fondi aziendali, regionali e statali, comprendente anche la quota di realizzazione del Punto prelievi attivato lo scorso marzo.