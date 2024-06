Grande partecipazione di studenti e studentesse al Career Day del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI), organizzato lo scorso 29 maggio nel Padiglione Buccola-Bisi del Campus San Lazzaro di Reggio Emilia. Il DISMI si conferma così sempre più attrattivo per le aziende del territorio, alla costante ricerca di giovani ingegneri da assumere.

Questa giornata dedicata all’orientamento, al lavoro e ai tirocini ha permesso a oltre 1500 studenti e studentesse del Dipartimento di conoscere 80 aziende del territorio. Nel corso dell’iniziativa le aziende sono state ospitate in banchetti allestiti appositamente per l’occasione all’interno del Dipartimento, in modo che le studentesse e gli studenti potessero conoscere le varie realtà lavorative e viceversa le aziende potessero individuare profili per potenziali future assunzioni.

Il Prof. Massimo Milani, Direttore del DISMI ha dichiarato “Sono pienamente soddisfatto della riuscita dell’evento e particolarmente grato nei confronti delle aziende del territorio per il grande interesse dimostrato verso le figure professionali formate nell’ambito dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento”.

Le aziende che hanno preso parte al Career Day del DISMI includono realtà nazionali e internazional: A2A, Alten Italia, Ambiente Lavoro Salute Group, Asotech, AVL Italia, Banca Privata Leasing, Bosch Rexroth Oil Control, BPR Group, Camlogic, Chimar, CNA Reggio Emilia e CNA Formazione, Coesia, Comer Industries, Concept Quality Reply, Coopservice, CPL Concordia, Dallara Automobili, Dana Motion Systems Italia, Dierre, Duna Corradini, E80 Group, Elcam Medical Italy, Elco Elettronica, Errevi Automation, ET Evoluzioni Tecnologiche, Flash Battery, GN, Gruppo Concorde, Gruppo Granterre, Gruppo Tecnoferrari, HPE Group, Iren, ISI Plast, Kaercher Floor Care, Kerakoll, Landi Renzo, Leanbet, Life Elettronica, Lombardini, Magni TH, Makeitalia, Manitou, Matrix, Mcservice, Media Design, Meta System, Microm, Modula, More Energy, Motor Power Company, Nem, Nicma Informatica, Nikon SLM Solutions, Ognibene, OT Consulting, Ottotecnica, Printabled, Rebite, REWM, Rimef, S.I.De Soft, SACMI Group, Sag Group, Salami, Scanrecofaber, Siti B&T Group, SPAL Automotive, Still Kion Group, System Engineering & Information Technology, System Logistics, Tecnica Impianti, Tecnogear, Tecomec, Torrecid Italia, Trackone, Trasporti Internazionali Transmec, Umana, VBR, Vimec e Walvoil.

I futuri ingegneri gestionali e meccatronici, i futuri laureati del Corso di Laurea a Orientamento Professionale in Tecnologie per l’Industria Intelligente e i primi laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Digital Automation Engineering hanno potuto constatare anche in questa occasione che, per chi si laurea in materie ingegneristiche, trovare aziende interessate a collaborazioni è molto semplice.

Va sottolineato che la domanda di nuove figure in ambito ingegneristico sul territorio è addirittura maggiore rispetto al numero dei laureati del Dipartimento, che pure sono in costante crescita: solo nello scorso anno sono usciti dal DISMI 435 nuovi giovani ingegneri, tra laureati triennali e magistrali.