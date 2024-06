Da settembre la storica sede del Liceo Scientifico e Classico Formiggini di via Bologna inizierà a svuotarsi con lo spostamento di 33 classi nella nuova sede al Polo Scolastico, lasciando liberi ampi spazi a disposizione della comunità.

“Nel corso dei prossimi 5 anni – commenta Matteo Mesini candidato sindaco per il centrosinistra a Sassuolo – una parte del Liceo sarà libera e disponibile per accogliere nuovi servizi da offrire alla comunità sassolese. Tra le prime azioni che metterò in campo ci sarà quella di istituire un tavolo con la Provincia (proprietaria dello stabile) per dare a questo edificio nuova vita, attivando una convenzione che trasferisca al Comune la possibilità di farne utilizzo. Si tratta di un luogo già pronto all’uso che dovrà solamente essere riadattato. Ad oggi sono molte e variegate le esigenze provenienti dal territorio e proprio il riuso delle aule del Liceo potrebbero dare risposte immediate. Ad esempio, la PAS Pubblica Assistenza è in cerca di una nuova sede e la Croce Rossa ha manifestato la necessità di un allargamento dopo la chiusura delle ex-Monari. Il percorso di ascolto della città di questi mesi ci reso partecipi di molteplici bisogni da parte di giovani e adolescenti, tra cui nuovi spazi per studiare, suonare e incontrarsi, nonché nuove sedi per le associazioni. Un’opportunità che si apre e che insieme alla comunità e ai suoi attori vogliamo cogliere sin da subito per pianificare insieme il futuro della città e del Liceo di via Bologna”.